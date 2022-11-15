شكرا لقرائتكم خبر عن "الذكاء الاصطناعى فى مواجهة تغيرات المناخ".. مسابقة علمية بجامعة الدلتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت كلية الذكاء الاصطناعى بجامعة الدلتا مسابقة علمية عن دور الذكاء الاصطناعى في حل المشاكل المناخية، وقد أصدر كل من الدكتور محمد ربيع والمهندس أسامة ربيع ومجلس الأمناء بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا والدكتور يحى المشد رئيس الجامعة بيانا خلال المؤتمر أكدوا خلاله أنهم يتقدمون بخالص التقدير والاحترام للقيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى على التنظيم المشرف في قيادة العالم نحو المحافظة على البيئة ومواجهة مشاكل تغير المناخ حيث يعتبر مؤتمر شرم الشيخ (cop27) الأهم والأكبر على مستوى العالم، كما حظى بزخم دولي وسياسي كبير جداً بسبب أهمية القضية والتحدي الذي يشهده العالم.

وثمن البيان أشادة العالم جميعا بالقدرات المصرية في تنظيم قمة المُناخ بحضور قادة وزعماء العالم، وهو مايثبت مدى تأثير مصر الإقليمي والعالمي، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الدكتور هشام عرفات عميد الكلية، إنه ومن منطلق الواجب الوطنى والاستجابة لتوجهات الدولة المصرية بضرورة الاهتمام بالقضايا المناخية، تم تنظيم هذا المؤتمر العلمى، مضيفا: "شارك في المسابقة 87 فريقا علميا من طلاب الذكاء الاصطناعى وتم تصفيتهم إلى 30 فريقا، مشيرا إلى أنه فى احتفالية كبيرة تم تكريم 10 فرق فائزة فى المسابقة، مع إعداد توصيات وتعهد الحضور بمواصلة مسيرة مصر المشرفة في ابجاد حلول للمشاكل المناخية وتفعيل دور الذكاء الاصطناعى في كافة المجالات".