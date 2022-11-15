شكرا لقرائتكم خبر عن بنك ناصر يصدر شهادة جديدة لمدة عامين ويرفع عوائد باقى الشهادات.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر بنك ناصر الاجتماعى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة البنك، إصدار شهادة ادخارية جديدة، لأول مرة مدتها عامين بعائد 13% سنويا، وإصدار شهادة جديدة لمدة عام بعائد سنوى 12%، فى إطار الحرص على تحقيق التكامل فى خدمات البنك والوصول إلى الاستدامة المصرفية والمنافسة فى السوق المصرفية، وطرح نماذج جاذبة للادخار، وطرح خدماته ومنتجاته المصرفية بمميزات تنافسية.



بنك ناصر

إصدار شهادة جديدة مدتها سنتان بعائد 13% سنويا

إصدار شهادة جديدة لمدة عام بعائد سنوى 12%

رفع عائد شهادة الـ3 سنوات من 15% إلى 17.25% سنويا

رفع عائد الشهادة "ربع السنوية" إلى 16.25% سنويا

رفع شهادة الـ3 سنوات ذات العائد الشهرى لـ16% بدلا من 14%

الأوراق المطلوبة:

البطاقة الشخصية

الرقم التأمينى

رقم الخدمة المختصر حال وجود أى استفسار 16868