شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: انتهاء تنفيذ محطة الطاقة الفوتوفولطية بقدرة 50 ميجا وات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الانتهاء من تنفيذ محطة توليد الكهرباء من الطاقة الفوتوفولطية بقدرة 50 ميجا وات فى الزعفرانة بمحافظة السويس في وقت قياسى على الرغم من تحديات جائحة كورونا والظروف العالمية الأخرى، وذلك من خلال التعاون المثمر بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة (NREA) وبنك التنمية الألماني KfW من خلال قرض ميسر بقيمة تبلغ نحو 39 مليون يورو.

وأعرب الدكتور شاكر عن تقديره العميق للتعاون الإيجابي والمستمر بين الحكومة الألمانية من خلال KFW ومصر ممثلة في قطاع الكهرباء والطاقة بشكل عام والطاقات المتجددة على وجه التحديد، وتم تحقيق هذا الإنجاز من خلال التعاون الكامل بين جميع الشركاء المتمثلين فى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وبنك التعمير الالمانى والشركة المصرية لنقل الكهرباء (EETC)، والتحالف المكون من Belectric و CCC Contractors Group و Sicon Power Company.

وترتبط المحطة الفوتوفولطية بقدرة 50 ميجاوات بالشبكة القومية للكهرباء من خلال محطة محولات الزعفرانة وستقوم بتوليد الكهرباء الخضراء بنحو 100 مليون كيلووات ساعة سنويًا وتوفر نحو 18 ألف طن من الوقود المكافئ، بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات بحوالي 48 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون

وقدم الدكتور شاكر الشكر للشركاء الألمان على التعاون الصادق، متطلعاً إلى تعزيز العلاقات المثمرة من أجل رفاهية مجتمعاتنا.