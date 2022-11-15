شكرا لقرائتكم خبر عن "التوظيف الإيجابى والسلبى لاستخدامات الإنترنت" أحدث محاضرات مرصد الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى الدكتور حمادة شعبان، المشرف بمرصد الأزهر، محاضرة بعنوان "التوظيف الإيجابى والسلبى لاستخدامات الإنترنت"، فى مدرسة الإبراهيمية الثانوية بنين بمنطقة غرب القاهرة، فى إطار برنامج ورش عمل المدارس الذى أطلقه مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عام 2019.

وخلال المحاضرة تطرق شعبان إلى كيفية توظيف وسائل التواصل الاجتماعى بشكل إيجابى، مع إبراز الجوانب السلبية فى حالات سوء الاستخدام، كما تحدث مشرف المرصد مع الطلاب عن أهمية انتقاء الصفحات والمعلومات المناسبة لهم من بين ما يتداول أمامهم عبر تلك الوسائل تجنبًا للانسياق وراء الفكر المتطرف وما تروجه بعض الصفحات من سلوكيات مثل التعصب والعنف فضلًا عن الحديث عن قيم المواطنة والانتماء وحب الوطن وتقبل الآخر فى إطار من التسامح وغيرها من القيم الإنسانية والأخلاقية.

وشارك فى المحاضرة القس كاراس لمعى الكاهن بالكنيسة القبطية المصرية، الذى حث الطلاب خلال كلمته على ضرورة التعامل بإيجابية مع الإنترنت، وعدم إضاعة الوقت أمام مواقعه وصفحاته.

وفى ختام المحاضرة تمت الإجابة على أسئلة واستفسارات الطلاب لتوضيح كل النقاط التى تشغل بالهم بما يسهم فى تنمية الوعى لديهم وحمايتهم من أى أفكار قد يتعرضوا لها مستقبلًا.