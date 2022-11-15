شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية تحتفل برسامة البطريرك إبراهيم إسحاق أسقفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم الثلاثاء، بعيد الرسامة الأسقفية لغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر.

وولد الأنبا إبراهيم إسحق فى 19 أغسطس 1955 في قرية "بني شقير" في محافظة أسيوط ، درس الفلسفة واللاهوت في معهد المعادي الخاص بالكنيسة الكاثوليكية ، تمت سيامته كاهنا في 7 فبراير 1980، وعُيّن راعيا لكنيسة الملاك ميخائيل في حدائق القبة والمليح ، سافر إلى روما لمواصلة دراساته في الجامعة البابوية الغريغورية وحصل على درجة الدكتوراه في علم اللاهوت العقدي، من 1990 إلى 2001.

وعين الأنبا إبراهيم أسحق مديرا للكلية الإكليريكية حتى العام 2000، سافر الأنبا إبراهيم إسحق سافر الأنبا إلى الخارج لمدة عام، ثم عاد بعدها لإدارة معهد التربية الدينية في السكاكيني، ومدرسا في الإكليريكية وكلية العلوم اللاهوتية فى السكاكينى.

وشغل منصب رئيس معهد المعادى بالكنيسة الكاثوليكية، ثم عمل لفترة وجيزة ككاهن أبرشى لكاتدرائية البطريرك في القاهرة ، عين الأنبا إبراهيم إسحق راعيا لفترة وجيزة بكنيسة السيدة العذراء بمدينة نصر ، و في 29 سبتمبر 2002 تمت رسامته مطرانا لإيبارشية المنيا، خلفا لبطريرك الكاثوليك الكاردينال أنطونيوس نجيب، الذي كان مطرانا لإيبارشية المنيا في ذاك الوقت.