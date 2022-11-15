شكرا لقرائتكم خبر عن جون كيرى يجلس فى الجناح المصرى بقمة المناخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الجناح المصرى بالمنطقة الزرقاء داخل قمة المناخ المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، مشاركة جون كيرى فى جلسة صباح اليوم الثلاثاء، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ.

‎وجلس كيرى على أحد المقاعد الخشبية داخل الجناح والرى تتصدر الواجهة الرئيسية لإجراء بعض المكالمات الهاتفية.

‎وأعلن كيرى منذ أيام أن الولايات المتحدة ستدعم إنشاء مركز في مصر بمبلغ 10 ملايين دولار يتعلق بالامتياز والتدريب وتعزيز القدرة على مكافحة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أنها ستقدم أيضًا 25 مليون دولار للمساهمة في تنفيذ المبادرة الأفريقية للتكيف وهذا المبلغ سيكون بمثابة محفز لتنفيذ عدد من البرامج بمساعدة الحكومة المصرية.

‎وأضاف أن الدولة المصرية أثلجت صدور قادة العالم خلال قمة المناخ، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية تتشرف بأن تشارك مصر في مكافحة التغيرات المناخية.



جون كيرى