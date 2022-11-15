شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: مزايا مالية للمعلمين المكلفين كمديرين للمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المعلمين الذين سيتم اختيارهم للعمل كمديرين مدارس، ستكون لهم مزايا مالية استثنائية، وكادر مالي خاص، باعتبار أنهم مميزون وأصحاب خبرة وكفاءة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرسلت تعليمات رسمية لجميع مديريات التربية والتعليم بجميع محافظات الجمهورية ، طالبت بضرورة أن تقوم كل مديرية تربية وتعليم بموافاة الوزارة بأسماء 7 معلمين و معلمات أو اخصائي من كل إدارة تعليمية من كافة الإدارات التعليمية ، لشغل وظائف مديري المدارس ، وذلك في إطار اهتمام وسعي وزارة التربية والتعلمي والتعلمي الفني إلى تطوير منظومة التعليم المصري بصفة عامة ، وأعضاء هيئة التعليم بصفة خاصة والاهتمام بتأهيل الشباب ، لشغل وظائف مديري المدارس

وحددت شروط الاختيار :

- أن تتراوح اعمارهم بين 35 عاما الى 45 عاما من اعضاء هيئة التعليم على درجة معلم أول /اخصائي على الأقل

- الحصول على مؤهل عال تربوي مناسب من اعضاء هيئة التعليم

- يكون على رأي العمل مدة لا تقل عن 5 سنوات متصلة

- ألا يكون قد حصل على اي جزاءات

- أن يمتلك عضو هيئة التعليم شخصية قيادية ايجابية مؤثرة

- أن يكون عضو هيئة التعليم لديه رؤية للتطوير

- يكون الترشيح من خلال لجنة برئاسة مدير مديرية التربية والتعليم وعضوية كل من:

- وكيل المديرية

-رئيس مجلس الامناء والاباء والمعلمين بالمديرية

-مدير الشئون التنفيذية

-ممثل عن نقابة المعلمين

-عميد كلية التربية او من يفوضه

واوضحت الوزارة أنه يكون التقييم طبقا للآتي: 25 درجة على الخبرات العلمية، و25 درجة على الخبرات العملية، و25 درجة على المهارات القيادية، و25 درجة على السمات الشخصية، وتقوم كل مديرية من مديريات التربية والتعليم بالإعلان في مكان بارز على مستوى كل إدارة تعليمية تابعة لها، لمدة أسبوع، ثم تجرى المقابلات لمدة أسبوعين، على أن تكون نسبة اجتياز كل مكون لا تقل عن 75% ويتولى كل مدير إدارة تعليمية إرسال الترشيحات إلى مدير المديرية، ثم يتم إرسال الملف عبر البريد الإلكتروني : [email protected]