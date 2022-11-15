شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: تكاثر السحب الركامية وفرص أمطار على الإسكندرية ومطروح والعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على السواحل الشمالية الغربية.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن السحب تتراكم على كلا من (الإسكندرية-الضبعة-العلمين-مطروح) ومناطق من شمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تمتد خفيفة إلى جنوب الوجه البحرى مع تقدم الوقت .

ويشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الغربية ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد، فرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشرقية ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على مناطق من محافظة البحر الأحمر على حلايب وشلاتين ومرسى علم .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة.