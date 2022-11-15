شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف أعراض الإصابة بالإمراض التنفسية عند الأطفال.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض الإصابة بالأمراض التنفسية عند الأطفال والتى تمثلت في:-

1- الرشح بنسبة 9%

2-إسهال وقئ بنسبة 6%

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين باستشارة الطبيب عند ظهور هذه الأعراض مع عزل الطفل وإعطاءه الدواء المناسب حتى تمام الشفاء.

وحذرت وزارة الصحة والسكان من استخدام المضادات الحيوية بدون استشارة الطبيب ونصحت بضرورة عدم التعرض للبرد مع تناول غذاء صحى لكى يساهم في وفع الحالة المناعية للطفل.

وقالت وزارة الصحة والسكان أن لقاح الانفلونزا متوفر في فروع المصل واللقاح ويمكن للاطفال ممن هم أكبر من 6 شهور الحصول علية كما يمكن للاطفال من عمر 12 إلي 18 عاما الحصول علي لقاح كورونا عن طريق التسجيل عبر الموقع الالكترونى للقاح.