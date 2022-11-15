شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها قبول الهدايا والعمولات.. 6 محظورات على العامل وفق قانون العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في المادة (57) عدد من المحظورات التي يجب أن يمتنع العامل عن القيام بها سواء بنفسه أو بواسطة غيره، لحمايته من المساءلة وضمان مناخ عمل مستقر ومنضبط.

”الخليج 365” يوضح فى السطور التالية 6 محظورات على العامل وفق قانون العمل.

1-الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة أو مستند خاص بالعمل.

2- العمل للغير سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكن الغير أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل.

3- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده، أو الاشتراك فى نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكا أو عاملا.

4- الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطا مماثلا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا يسرى هذا الحظر على الاقتراض من المصارف.

5- قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير رضاء صاحب العمل.

6- جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل، مع مراعاة ما تقضى به أحكام القوانين المنظمة للنقابات العمالية.