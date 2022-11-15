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وصايا المرور لتجنب حوادث "النقل الثقيل" على الطرق السريعة.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - ناشدت الإدارة العامة للمرور بتوخى الحذر لسائقى سيارات النقل الثقيل، والانتباه إلى فحص إطارات المركبات منعا لوقوع حوادث الطرق ومنها.

 

 

1- تدوير الإطارات بين المحاور يطيل عمر الإطار ويقلل من ظاهرة التآكل غير المنتظم.

 

2- الإطارات بنفس الدويل يجب أن تكون بنفس المقاس والتقسيمة وضبط الهواء.

 

3- مراجعة حالة الجنط قبل التركيب والتأكد من أنه خالى من الصدأ والمواد البترولية.

 

4- عدم استخدام إطار متهالك أو حتى اختفاء عمق النقشة بالمكان.

 

5- مراجعة ضغط الهواء على البارد للإطار.

 

6- وجود غطاء البلف لمنع دخول الأتربة.

 

7- منع السرعات الجنونية والالتزام بالسرعات المحددة على الطرق.

 

8- عدم التخطئ الخاطئ والتسابق اثناء السير بالمحاور.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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