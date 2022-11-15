شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تناشد الباحثين عن فرص عمل بالخارج عدم التعامل مع الشركات الوهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشدت وزارة القوى العاملة المواطنين الباحثين عن فرص عمل بالخارج بضرورة تحري الدقة،وعدم الانسياق وراء الشركات،والصفحات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تعلن عن فرص عمل وهمية بالخارج، مستغلة حاجة وطموح الشباب في السفر، وتطلب منهم بياناتهم الشخصية، ومبالغ مالية مقابل السفر، وتوفير فرص عمل لهم.

وأهابت "الوزارة" بالمواطنين عدم التعامل مع تلك المواقع، أو الصفحات، وأن يتم التواصل من خلال القنوات الرسمية لوزارة القوى العاملة سواء على الموقع الإلكتروني، أو صفحة الوزارة على موقع فيس، أو من خلال التواصل مباشرة مع الإدارة العامة للتشغيل الخارجي، أو الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة بالخارج، بديوان عام الوزارة "3 شارع يوسف عباس -مدينة نصر" ، للاستفسار منها عن مصداقية تلك الفرص، أو صحة تراخيص هذه الشركات.