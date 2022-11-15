شكرا لقرائتكم خبر عن متى يبدأ السريان الأرثوذكس صوم الميلاد المجيد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختلف العديد من الكنائس في توقيتات الاحتفال بعيد الميلاد المجيد ما بين شهرى ديسمبر ويناير، وكذلك بداية صوم الميلاد.

ويبدأ الأقباط السريان الأرثوذكس صوم الميلاد يوم 15 ديسمبر المقبل، لمدة 10 أيام تنتهى فى عيد الميلاد المجيد فى 25 ديسمبر وفقًا للتقويم الغربى.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية حافظت على مدة الصوم الأربعين يوماً مع إضافة 3 أيام لصوم حادثة نقل جبل المقطم، بذلك تكون مدة الصوم 43 يوما، بدءاً من السادس عشر من شهر هاتور القبطى (نوفمبر يوليانى) حتى الثامن والعشرين من شهر كهياك القبطي ( يناير يوليانى).