شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض درجات الحرارة وأمطار على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء انخفاضا فى درجات الحرارة ليسود طقس خريفى ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد لطيف على السواحل الغربية مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد فرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى قد تكون متوسطة أحيانا على السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشرقية ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على مناطق من محافظة البحر الأحمر على حلايب وشلاتين ومرسى علم.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة.