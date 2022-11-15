شكرا لقرائتكم خبر عن التقديم حتى 20 نوفمبر.. التعليم تعلن تفاصيل العمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، نقدم فى التقرير التالى شروط التقدم.

- بدأ التقدم من الأحد 13 نوفمبر حتى 20 من نفس الشهر، عبر الرابط التالى

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عاما فى أكتوبر 2022.

- يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة.

- يتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفنى.

- يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط.

- سيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقديم لالتحاق بها.

- فى حالة الإشـارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد مـن اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية والاستبعاد نهائيًا بدون الرجوع على الوزارة بأى حق قانونى.

- ملء استمارة التقديم، على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم.

- منح حوافز معنوية و مادية عديدة مرتبطة بالأداء والعمل فـي بيئة تعليمية حديثة تقوم على التطوير المستمر والشامل.

ـ تدريب تقني مستمر عالي الجـودة على مستوى دولي على أيدى خبراء معتمدين.

- فـرص للحصول على خبـرات عملية عديدة تساهم في بناء مركز علمى متميز وحوافز معنوية و مادية عديدة مرتبطة بالأداء.