شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إندونيسيا بقمة العشرين: عام 2023 سيكون الأصعب على العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت، اليوم الثلاثاء، قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا، وأعلن جوكي ويدودو الرئيس الإندونيسي، في كلمة الافتتاح أن عام 2023 سيكون أشد صعوبة على العالم، مشيرا إلى أن "أزمتي الأمن الغذائي وأمن الطاقة تؤثران على الدول النامية".

وحث ويدودو، القادة والزعماء على عدم إدخال العالم في دهاليز الحروب، وشدد على الاستعداد لمواجهة أي جائحة مستقبلية.

وشهد الثلاثاء توافد قادة مجموعة العشرين وضيوفها إلى مقر انعقاد القمة في إندونيسيا قبيل انطلاقها في وقت لاحق.