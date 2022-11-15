شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: جودة الشبكة حاليا فى محافظات الصعيد لا تقل عن جودة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن جودة الشبكة حاليا بمحافظات الصعيد لا تقل عن القاهرة، مؤكدا أن القدرات التى تم إضافتها خلال السنوات الماضية وتطوير شبكات النقل بالصعيد سبب رئيس فى تقديم خدمة أفضل للمشترك بعد إضافة عدد كبير من محطات المحولات و خطوط النقل على جهد 500 كيلو فولت.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الوزارة حريصة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة "حياة كريمة"والتي أطلقها الرئيس للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجاً.

وأضاف حمزة، أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى النهوض بتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلي المواطنين من المرافق المختلفة وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية، موضحا أن وزارة الكهرباء تشارك من خلال شركات التوزيع التابعة لها فى هذه المبادرة من خلالها تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية في 150 مركزا.