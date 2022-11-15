شكرا لقرائتكم خبر عن بارد ليلا.. درجات الحرارة العظمى والصغرى على كافة الأنحاء حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل، حيث تشهد البلاد انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى السبت المقبل كما يلى :

- الثلاثاء 15 نوفمبر :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 24 درجة الصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب سيناء العظمى 28 درجة الصغرى 19 درجة

شمال الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 16 درجة

- الأربعاء 16 نوفمبر :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 15 درجة

جنوب سيناء العظمى 27 درجة الصغرى 19 درجة

شمال الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 15 درجة

- الخميس 17 نوفمبر :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب سيناء العظمى 27 درجة الصغرى 18 درجة

شمال الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 14 درجة

جنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 16 درجة

- الجمعة 18 نوفمبر :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب سيناء العظمى 28 درجة الصغرى 17 درجة

شمال الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 13 درجة

جنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 15 درجة

- السبت 19 نوفمبر :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 25 درجة الصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 17 درجة

جنوب سيناء العظمى 29 درجة الصغرى 18 درجة

شمال الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 14 درجة

جنوب الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 16 درجة