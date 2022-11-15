شكرا لقرائتكم خبر عن الطبيعة الخلابة فى حلايب وشلاتين.. شاهد مناطق حفظ الأمطار وسط الجبال الصخرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفظ بعض المناطق الصخرية الجبلية فى حلايب وشلاتين بمياه الأمطار، حيث تكون هذه المناطق ملاذا للطيور المهاجرة، وسقايا للإبل والأغنام فى المراعي الواسعة.

وظهرت تلك المناطق الجبلية الصخرية في جبال غرب مدينة الشلاتين والتي شهدت سقوط أمطار ما بين متوسطة وغزيرة خلال اليومين الماضيين، وانتشرت مياه الأمطار بين الأودية الجبلية وخاصة المناطق الصخرية.

وكانت شهدت مناطق صحراوية في النطاق الجغرافي لحلايب وشلاتين سقوط أمطار ما بين متوسطة وغزيرة مساء الجمعة الماضية.

وينتظر أهالي حلايب وشلاتين موسم الشتاء كل عام، لسقوط الأمطار يعقبها ظهور العشب والنباتات في الأودية الجبلية التي توفر مأكل ومشرب للإبل والأغنام.