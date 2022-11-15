شكرا لقرائتكم خبر عن عميد تجارة القاهرة: ضبط 4 حالات غش فى امتحانات الميد تيرم وتصحيح الإجابات أول بأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، انتظام أداء امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول "الميد تيرم" بالكلية منذ السبت الماضى، موضحا أنه أخر موعد الاختبارات يوم الخميس المقبل.

وأضاف الدكتور جمال شحاتة فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الكلية تعقد امتحانات الميد تيرم على 4 فترات وذلك تجنبا الزحام والتكدس مع فرض رقابة شديدة داخل لجان الامتحانات، لافتا إلى أنه منذ انطلاق الامتحانات تم ضبط حوالى 4 حالات غش بامتحانات الميد تيرم.

وتابع عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أن الكلية تعمل على تصحيح امتحانات الميد تيرم أول باول بمجرد الانتهاء من المادة وانتظام العمل داخل الكنترولات لرصد وتصحيح نماذج الإجابة.