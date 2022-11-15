شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف حقائق هامة حول الأدوية المغشوشة وطرق الإبلاغ عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الدواء المصرية، إن الأدوية المغشوشة تصنف على أنها تحتوى على مواد مجهولة المصدر، بالإضافة إلى أنه يمكن أن تكون منتهية الصلاحية فضلا خلوها من المادة الفعالة أو نقصان المواد الفعالة بها عن الجرعات المطلوبة للعلاج.

وأشارت هيئة الدواء المصرية، إلى أن الأدوية المغشوشة يمكن أن تؤدى إلى مضاعفات خطيرة، ونصحت بضرورة شراء هذه الأدوية من مصادرها وهى الصيدليات، لأنها المصدر الآمن لتوفير الدواء ذو جودة وفاعلية ومأمونية عالية .

وأضافت هيئة الدواء، أنه فى حالة الشك فى كون الأدوية مغشوشة يمكن الإبلاغ عن طريق البلاغ الإلكترونى "مخالفة " على الموقع الرسمى للهيئة أو من خلال الخط الساخن 15301 .