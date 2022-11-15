شكرا لقرائتكم خبر عن آداب القاهرة: تنظيم ندوات توعوية للطلاب حول تغيرات المناخ والحد من آثارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد أبو الليل وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، إن الكلية تعمل خلال الأيام الجارية على تنظيم عدد من الندوات التوعوية بشأن قضية التغيرات المناخية وكيفية العمل على الحد من آثار تغير المناخ الذى بات يهدد الدول.

وأضاف الدكتور خالد أبو الليل، إن الندوات تهدف إلى توعية الطلاب بأن مكافحة التغيرات المناخية تبدأ من الفرد والطالب لأن المشاركة المجتمعية مهمة فى التصدى لآثار التغيرات المناخية بالاشتراك مع مؤسسات الدولة .

وذكر وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة، أن ذلك يأتى فى ضوء خطة جامعة القاهرة وتنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة بالتوسع فى تنظيم ندوات توعية للطلاب بجانب عمل الكليات العملية على المشاركة بتقديم حلول علمية لمواجهة آثار التغيرات المناخية.