شكرا لقرائتكم خبر عن سياح من إيطاليا والنرويج وألمانيا فى رحلات سياحة اليوم الواحد ببورسعيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من البهجة والسعادة سيطرت على أهالي محافظة بورسعيد ليس فقط لكون الرحلات السياحية مصدر رزق لبعض الفئات التي تعمل في الموانئ، ولكن المشهد الرائع الذي تظهر به المدينة الباسلة خلال استقبال السياح.

رصيف ميناء بورسعيد السياحى، استقبل سفينتين خلال الأسبوعين الماضيين، كما تواجد يخت عالمي يقل عدد من السياح للاستمتاع بالرحلات الداخلية في بورسعيد، وبلغ أعداد السياح ما يقرب من 4 آلاف سائح تزامناً مع مؤتمر المناخ في شرم الشيخ "COP27".

واستقبل ميناء بورسعيد السياحى السفينة السياحية Viking Mars التى ترفع علم النرويج وعلى متنها 881 راكب و451 من طاقم السفينة من مختلف الجنسيات ضمن رحلات سياحة "اليوم الواحد".

ويبلغ طول السفينة 228مترًا والعرض 50 مترا وغاطس 6,7مترًا، وغادر الركاب للقيام برحلات سريعة إلى محافظة القاهرة لزيارة الأماكن السياحية، ثم عادوا مساء نفس اليوم إلى بورسعيد.

كما استقبل ميناء بورسعيد السياحي، اليخت EMERAlD AZZURRA القادم من ميناء "سيفينافيكيا" بإيطاليا ويرفع علم جزر البهاما، وعلى متنه 23 راكبا ضمن رحلات سياحة "اليوم الواحد"، حيث يبلغ طوله 105مترًا وعرضه 16 متراً وغاطسه 6 أمتار.

كما استقبل ميناء بورسعيد السياحى، سفينة الأحلام "COSTA DIADEMA" فى زيارتها الأولى وعلى متنها 3 آلاف سائح، وترفع السفينة كوستا دياديما "COSTA DIADEMA"علم إيطاليا، قادمة من ميناء ميلانو، وعلى متنها 2973 سائح.

وتجدر بالاشارة أنه تعد هذه الرحلة باكورة توافد سلسلة من الرحلات البحرية الشهرية لتلك السفينة، وقام السياح بجولات سياحسريعة، شملت أهم المعالم السياحية والأثرية والتاريخية التي تشتهر بها مدينتى القاهرة والاسكندرية، وغادرت السفينة الميناء فى نفس اليوم متوجهة إلى ميناء الإسكندرية لاستكمال رحلتها.