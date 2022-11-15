شكرا لقرائتكم خبر عن الثانوية العامة 2023.. التعليم تبدأ تحديث بيانات المعلمين المشاركين بالاختبارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، لتحديث بيانات المعلمين المقرر مشاركتهم فى أعمال الامتحانات بالعام الدراسى الحالى 2023، حيث تتيح الوزارة للمعلمين والإداريين فى المديريات التعليمية والإدارات خلال الفترة المقبلة، تسجيل بياناتهم إلكترونيا عبر موقع الوزارة من خلال الرابط التالى http://thanwya.emis.gov.eg/than_teacher/.

وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم الانتهاء من مواصفات الورقة الامتحانية لاختبارات شهادة الثانوية العامة، حيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، مشيرًا إلى أنه سيتم تدريب 5000 معلم على النظام الجديد والممارسات التدريسية وكيفية إعداد مفردات اختبارية على هذا المستوى.