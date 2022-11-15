شكرا لقرائتكم خبر عن وليد طوغان: مصر جمعت الدول على إنقاذ العالم من خلال قمة المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفى وليد طوغان، رئيس تحرير مجلة صباح الخير، أن هناك دعما شديدا للنجاح الباهر لمصر من خلال تنظيم مؤتمر قمة المناخ مع استمرار مزيد من الجلسات الأيام القادمة، مشيدا بمستوى التنظيم واختلاف قمة المناخ فى كوب 27 عن كوب 26 فى جلاسكو.

وأضاف وليد طوغان، فى لقاء ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامى عمرو خليل، على قناة سى بى سى، أن مصر جمعت العالم من خلال قمة المناخ على إنقاذ العالم ووضعت خطوطا حقيقية للتنفيذ، قائلا: "لم يبقَ لمعضلة المناخ إلا التنفيذ ومصر نظمت بين الوفود والمنظمات الدولية ووضعت إطار حقيقى للتنفيذ".

وتابع: "مصر استعرضت مشروعات قومية خضراء وهى من الدول القليلة اللى كان فيها زخم فى مستوى المشروعات، والحكومة عرضت فى قمة المناخ وسائل النقل النظيفة والمستشفيات الخضراء والمساكن الخضراء والمناطق الخضراء وكل ما هو صديق للبيئة وخطة مصر للتنمية 2030"، مؤكدا أن مصر أحبطت كل محاولات افساد قمة المناخ واسكتت كل الاصوات التى حاولت افساد القمة.