عميد إعلام القاهرة: تنفيذ دورات تدريبية للطلاب والباحثين عن التحول الرقمى

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القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، سيتم تنفيذ مجموعة من برامج التحول الرقمى وتنظيم دورات تدريبية سواء للمتدربين أو الباحثين بمركز الرأى العام، فيما يتطلبه المجتمع والهيئات المختلفة والباحثين، ونتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات ذات المكانة فى المجتمع وتفيد فى التنمية بما يتماشى مع خطة الدولة لاستراتيجية وخطة التنمية 2030.

وأضافت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أنه يتم استقدام خبراء فى مختلف المجالات لتدريب الطلاب سواء شعبة عربى أو إنجليزى وقسم الإذاعة سيتم دعوة خبراء لتنمية قدرات الطلاب فى الجوانب المهنية المتخصصة التى يحتاجها خريجى الإذاعة.

وأشارت عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إلى أن الكلية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بتنظيم امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول الميد تيرم، والتى من المقرر أن تنطلق يوم 20 نوفمبر الجارى، حضوريا بالكلية.