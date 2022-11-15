شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 15/11/2022 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:50 ص
موعد صلاة الظهر 11:40 ص
موعد صلاة العصر 39: 2
موعد صلاة المغرب 5:01 م
موعد صلاة العشاء 6:20
الإسكندرية وقت صلاة الفجر 4:56 ص
موعد صلاة الظهر 11:45
موعد صلاة العصر 2:42
موعد صلاة المغرب 5:03 م
موعد صلاة العشاء 6:24 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 4:47
موعد صلاة الظهر 11:36 م
موعد صلاة العصر 2:34 م
موعد صلاة المغرب 4:56 م
موعد صلاة العشاء 6:16 م.
وقت صلاة الفجر 4:36
وقت صلاة الظهر 11:28
موعد صلاة العصر 2:30 م
وقت صلاة المغرب 4:53 م
وقت صلاة العشاء 6:10 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:40 ص
موعد صلاة الظهر 11:34 ص
موعد صلاة العصر 40: 2
موعد صلاة المغرب 5:04 م
موعد صلاة العشاء 6:19