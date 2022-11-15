جمارك مطار القاهرة تضبط كمية من فصوص الألماس والمشغولات والأحجار الكريمة

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى برئاسة صبحى ربيع جابر مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من فصوص الألماس والمشغولات الفضية والأحجار الكريمة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من عمان على رحلة الخطوط الملكية الأردنية، اشتبه جورج صفوت فرج مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود أحمد محمد شحاته مأمور الفحص طاهر محمود خفاجى رئيس قسم الفحص فتلاحظ وجود كثافات متماثلة داخل حقائبه.

وبالعرض على صبحى ربيع مدير الجمرك قرر تكليف عمرو عطية مدير إدارة الحركة وسامى نبيل وأمير محمود وأحمد خيرى رضوان مأمورى الجمرك بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود كمية من الخواتم من معدن الفضة وعدد من الفصوص البيضاء يشتبه أن تكون من الألماس وكمية من الأحجار الكريمة مختلفة الأشكال والأحجام مخبأه بين طيات الملابس وداخل جيوب الملابس وفى حقيبة اليد الصغرى كما أسفر التفتيش الذاتى عن وجود كيس شفاف اللون داخل منديل ورق بداخلة مشغولات من معدن أبيض اللون مرصعة بفصوص يشتبه أن تكون من الألماس مخبأه داخل جيب الجاكت الذى يرتديه.

قرر أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك مطار القاهرة مبنى 2 اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 144 لسنة 2022.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.