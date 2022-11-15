شكرا لقرائتكم خبر عن أسقفية الشباب تعلن افتتاح معرض الكتاب القبطى الأرثوذكسى العاشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أسقفية الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية إقامة معرض الكتاب القبطى الأرثوذكسى لدور النشر بالأديرة والإيبارشيات في مصر والمهجر خلال الفترة من 15 نوفمبر إلى 25 نوفمبر 2022 بالقاعة أسفل الكاتدرائية.

وأوضحت أسقفية الشباب أن افتتاح المعرض يبدأ غدا الثلاثاء الموافق 15 نوفمبر من الساعة 4 إلى الساعة 6 مساء وتكون استمارة الاشتراك بسكرتارية أسقفية الشباب.

ويأتي المعرض تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وشريكه فى الخدمة الرسولية الأنبا موسى والأنبا رافائيل.