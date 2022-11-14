شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة مكافحة كورونا يكشف طرق مواجهة وعلاج فيروس الأطفال الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، من الفيروس المخلوي التنفسي، مشيرًا إلى أنه يُصيب 73% من الأطفال.

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، حقيقة الفيروس المخيف المنتشر بين الأطفال في المدارس، موضحًا أنه فيروس مخلوى تنفسي، وموجود منذ قديم الأزل.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، إن الفيروس المخلوي كان يصيب الأطفال، ولكن الجديد في الأمر أنه يصيب البالغين أيضًا.

وواصل:"كورونا ما زالت مستمرة، ولكن ليست بنفس أعداد وشدة الأعوام الماضية.. كورونا لن تنتهي، والحمدالله إن الفيروس خلال المتحورات الأخيرة ضعيف فى تاثيره على الرئيتين".

وأشار إلى أن الفيروس المخلوي يصيب الجهاز التنفسي العلوي، وما يعانيه الأطفال الآن، عبارة عن انفلونزا في الجهاز التنفسي العلوي وحلها الراحة والسوائل الدافيء ومخففات الحرارة، ولها مسحة مختلفة عن مسحة كورونا.

وتابع:"لو إحنا كبار وعندنا أعراض شديدة بنعمل المسحة عشان نعرف ما نعانيه سواء كورونا أو انفلونزا، والأمر يتطلب الراحة واتخاذ الإجراءات الاحترازية".