شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تهدى إندونيسيا 105 نسخ من كتاب "المنتخب" مترجم للإندونيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدت وزارة الأوقاف اليوم الاثنين 14 / 11 / 2022م سفارة دولة إندونيسيا بالقاهرة عدد (105) نسخ من كتاب : "المنتخب" في تفسير القرآن الكريم، مترجمًا إلى اللغة الإندونيسية، لتوزيعها على الجامعات والمدارس والمؤسسات الدينية بدولة إندونيسيا، ويأتي ذلك فى إطار الدور الريادى لجمهورية مصر العربية فى نشر الفكر الوسطى فى مختلف دول العالم، وفى ضوء جهود وزارة الأوقاف فى نشر ترجمات معانى القرآن الكريم.

وفى سياق متصل، ينطلق غدًا الثلاثاء 15نوفمبر 2022م معرض الكتاب الذي يقيمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالتعاون مع جامعة الأزهر الشريف وذلك بمقر المكتبة المركزية لجامعة الأزهر.

ومن المقرر أن يضم المعرض عددًا كبيرًا من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وكذلك الموسوعات العلمية في شتى العلوم الشرعية وبلغات متعددة، وذلك لنشر رسالة الإسلام وقيمه السمحة داخليًّا وخارجيًّا وتيسيرًا على أبنائنا الطلاب.

كما يقدم المعرض للطلاب وأعضاء هيئة التدريس خصمًا بنسبة 25% على جميع الإصدارات التي تتعلق بقضايا التجديد والإصدارات الحديثة، وكذلك خصم 20% على جميع مطبوعات المجلس من المنتخبات والموسوعات العلمية.

جدير بالذكر أن المعرض ينطلق غدًا الثلاثاء ويستمر حتى 25 نوفمبر 2022م.