شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مايا مرسى: يجب أن تكون المرأة فى مقدمة قيادة العمل المناخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة مساء اليوم كلمة خلال ختام فعاليات اليوم الرئاسي للمرأة ضمن قمة المناخ COP27، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والسيدة سيما بحوث المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والسيدة أوشا راو موناري وكيلة الامين العام للامم المتحدة والمديرة المساعدة للبرنامج الإنمائي .

وتقدمت الدكتورة مايا مرسي بأسمى معانى الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على كلمته العظيمة التى اختص بها يوم المرأة، مما يؤكد ما تحظى به المرأة من اهتمام ودعم من أعلى قيادة سياسية فى مصر .

كما وجهت مرسي الشكر إلى سامح شكري وزير الخارجية لدعمه الدائم للمرأة والعمل على ذلك خلال المؤتمر.

وأشادت رئيسة المجلس بجهود الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واسهاماتها المتميزة لانجاح قمة المناخ cop27، وأنها احدى رواد قضية المناخ وخبيرة بإدماج المرأة لمواجهة تداعيات تغير المناخ، كما شكرت رئيسة المجلس السيدة سيما بحوث على الشراكة المتميزة والمثمرة في المبادرة ، وعلي التزامها بقضايا تمكين المرأة في جميع أنحاء العالم.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن النساء هن الأكثر تأثرا بازمة المناخ ، لذا يجب أن تكون المرأة في المقدمة فى قيادة العمل المناخي ، فإدماج النساء والفتيات أمر هام للغاية ، فهن الحل لتلك القضية، مشددة على أن النساء لسن مجرد ضحايا لتغير المناخ، بل هن من عوامل التغيير القوية ويجب ضمان حقوقهن في المشاركة على جميع المستويات.

وأضافت رئيسة المجلس، أن المرأة الأفريقية عامل تغيير رئيسي في هذه الأزمة العالمية ، وفى الانتقال السليم والفعال وتسريع تحقيق أجندة التنمية المستدامة لتصميم وتنفيذ التكيف الفعال والإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ، وشددت على أهمية المساهمة المالية في دعم المرأة والفتيات وترجمة جميع السياسات إلى واقع ملموس بالتنفيذ.

وأشادت بالشابة الواعدة نيفين غازي والتى أبدت اهتماما كبيرا بمبادرة المرأة الأفريقية وبقضية إدماج المرأة فى مواجهة تداعيات تغير المناخ، وأعلنت بكل قوة وثقة استعدادها الكامل للعمل مع جميع الوزيرات والقادة لدعم المرأة الأفريقية.

وتقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر إلى الدكتورة مايا مرسي على جهودها خلال تنظيم يوم المرأة، وأنها من أهم أسباب خروج اليوم بهذا الشكل المشرف.

فيما أعربت سيما بحوث المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة عن فخرها بكونها شريكة فى يوم المرأة، وأكدت أن مشاركة المرأة تمثل أهمية قصوى لإحداث تغيير ، وذلك يتطلب سياسات هامة وشاملة، مؤكدة ضرورة الحرص على دمج المرأة والفتيات اللاتى يقدمن لنا الحلول فى أزمة التغير المناخي بالإضافة إلى الحرص على تمكينهن.

وأكدت السيدة أوشا راو موناري، أن التغير المناخي يخلق الأزمات، وهناك ضرورة لإحداث التغيير ووجود محادثات مفتوحة لتوزيع الموارد، وتحقيق المساواة بين الجنسين التى تحقق الاستقرار في النظم السياسية .



الدكتورة مايا مرسى



كلمة الدكتورة مايا مرسى