شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل الأنبا لوقا أسقف إيبارشية جنوب فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة اليوم الاثنين، الأنبا لوقا أسقف إيبارشية جنوب فرنسا والجزء الفرنسى من سويسرا.

وناقش قداسة البابا والأسقف، عددًا من الملفات الرعوية الخاصة بعمله الرعوى فى الإيبارشية.

وفى سياق متصل، افتتح قداسة البابا بيت "اللوتس" للمؤتمرات بمنطقة عرابى فى مدينة العبور، التابع لكنيسة القديسين مار جرجس والأنبا أبرآم، هليوبوليس بمصر الجديدة، حيث حضر الافتتاح القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة وكاهن الكنيسة ذاتها، والآباء كهنة الكنيسة، وأعضاء مجلسها.