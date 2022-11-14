شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف محمد عطية رئيسا للإدارة المركزية للتعليم بمصروفات بديوان الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إجراء حركة تغييرات بين قيادات الوزارة، ضمن الهيكل الإداري الجديد، حيث تم تكليف محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بمنصب رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات وتضم المدارس الخاصة والدولية والمتميزة لغات واليابانية والمصرية الدولية.

كما قرر الوزير ندب أيمن موسى مدير إدارة القاهرة الجديدة ليشغل منصب وكيل مديرية التربية والتعليم في القاهرة.