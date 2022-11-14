شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يفتتح بيت اللوتس للمؤتمرات التابع لكنيسة القديسيين بمصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، بيت "اللوتس" للمؤتمرات بمنطقة عرابى فى مدينة العبور، التابع لكنيسة القديسين مار جرجس والأنبا أبرآم، هليوبوليس بمصر الجديدة، حيث حضر الافتتاح القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة وكاهن الكنيسة ذاتها، والآباء كهنة الكنيسة، وأعضاء مجلسها.

وتفقد قداسة البابا البيت وملحقاته وشاهد عرضًا مصورًا مفصلًا عن الخدمات التى يوفرها.

ويحوي بيت "اللوتس" للمؤتمرات مساحات خضراء وزراعية واسعة، وكنيسة ومبانٍ للخدمات والمؤتمرات، ويضم كذلك تسهيلات وخدمات متنوعة للضيوف المقيمين.



البابا تواضروس الثانى



الحضور فى الافتتاح



جانب من الافتتاح