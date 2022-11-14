شكرا لقرائتكم خبر عن خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27.. وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 تشارك بجلسة حول التقييم العالمي في COP27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - د.ياسمين فؤاد: نتطلع لتقييم عالمي كعنصر هام من اتفاق باريس، والذي يقوم على روح الفريق والعلم المتاح بالنظر إلى التخفيف والتكيف، ووسائل التنفيذ والدعم.

د.ياسمين فؤاد: الجلسة فرصة للحوار قبل المناقشات التي ستقام بعد مؤتمر المناخ COP27 في الطريق نحو مؤتمر COP28 لدعم أشقائنا في دولة الإمارات في إستضافة المؤتمر

وتؤكد على أنه لابد من ضمان الروابط القوية والإنتقال السلس من الدعم الفني إلى الزخم السياسي للعملية الرسمية للمضي قدمًا نحو COP28

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 بجلسة حول التقييم العالمي في COP27، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من ٦ - ١٨ نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة.

فى بداية كلمتها هنأت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية بقمة المناخ على المهام المتعددة التي يتولاها فيما يخص التمويل، مبدية ترحيبها بعائلة المناخ في شرم الشيخ لمزيد من التعاون والتحالف.

أكدت وزيرة البيئة على أهمية الجلسة والتي جاءت في وقت هام وتعد فرصة للتأكيد على مجموعة من الرسائل، حيث نتطلع لتقييم عالمي كعنصر هام من اتفاق باريس، والذي يقوم على روح الفريق والعلم المتاح بالنظر إلى التخفيف والتكيف، ووسائل التنفيذ والدعم، كما نثمن الجهد المبذول خلال الأسبوع الماضي والذي أرسى لنا يوم قاعدة للإنطلاق مع بداية الشق الوزاري رفيع المستوى.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الجلسة تهدف إلى إتاحة الفرصة للحوار قبل المناقشات التي ستقام بعد مؤتمر المناخ COP27 في الطريق نحو المؤتمر التالي COP28، لدعم أشقائنا في دولة الإمارات في إستضافة مؤتمر المناخ القادم، مضيفة أنه للوصول لهذا الهدف لابد أن نضمن الروابط القوية والإنتقال السهل من الدعم الفني إلى الزخم السياسي للعملية الرسمية للمضي قدمًا نحو COP28، ومدى فائدة هذا التقييم.



جلسة حول التقييم العالمي في COP27 (4)



جلسة حول التقييم العالمي في COP27 (1)



جلسة حول التقييم العالمي في COP27 (2)