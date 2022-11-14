"بلاك هات" يجمع خبراء الأمن السيبرانى بالعالم بموسم الرياض.. غدًا

القاهرة - سامية سيد - تستضيف الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، منتصف نوفمبر الجارى، فعالية "بلاك هات" العالمية، التى تجمع أهم خبراء الأمن السيبرانى فى العالم؛ وأكبر فعالية أمن سيبرانى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويجرى تنظيم هذه الفعالية بالتعاون بين الاتحاد السعودى للأمن السيبرانى والبرمجة والدرونز وإنفورما تيك، بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض للعام الحالى، حيث ستنطلق غدًا 15 نوفمبر ولمدة 3 أيام فى مركز واجهة الرياض.

وتجمع فعالية "بلاك هات" نخبة من أبرز الخبراء والمتحدثين فى مجال الأمن السيبرانى، وبحضور أكثر من 200 مسؤول لأهم الجهات فى العالم، كما ستحتوى على عدد من الدورات التدريبية المتخصصة فى المجال بشهادات معتمدة إلى جانب عدد من الجلسات، وورش العمل بالإضافة إلى الكثير من المنافسات بجوائز تصل قيمتها إلى أكثر من 1,000,000ريال، حيث تستهدف الفعالية المهتمين، والخبراء، والهواة بمجال الأمن السيبرانى.

تضم فعالية بلاك هات 6 مناطق رئيسية؛ وهى منطقة القمة التنفيذية المخصصة لرؤساء قطاع الأمن السيبرانى لمناقشة آخر المستجدات، وتبادل الخبرات والتجارب، كما تضم الفعالية منطقة ورش العمل التقنية، وقاعة الأعمال التى تجمع الشركات الكبرى والناشئة المتخصصة بالمجال سواء العالمية منها أو المحلية، إلى جانب منطقة آرسنال التى يشارك فيها المطورون أحدث وسائل الاختراق مفتوحة المصدر بالإضافة إلى الدورات التدريبية التى يقدمها 50 مدربًا محترفًا.

وتشمل فعالية بلاك هات منطقة الفعاليات التى تأتى برعاية استراتيجية من NEOM وتتضمن مسابقة "التقط العلم" حيث يخوض المنافسين تحديات مختلفة؛ كاستغلال الثغرات للمواقع الإلكترونية، التحليل الجنائى الرقمى، الهندسة العكسية، التشفير، وغيرها، وذلك للحصول على أكبر عدد من الأعلام والنقاط، وتأتى مسابقة "التقط العلم" بمشاركة 1000 متسابق يمثلون 200 فريق من 35 دولة، يتنافسون على مدار 3 أيام للحصول على جوائز المسابقة التى تصل إلى 700,000 ألف ريال، كما تحتوى منطقة الفعاليات على مسابقة "منصة مكافآت الثغرات" التى تحفز المشاركين على اصطياد واكتشاف الثغرات الأمنية فى شركات حقيقية، حيث تبلغ إجمالى جوائز المسابقة 300,000 ألف ريال، كما تتضمن منطقة الفعاليات "القرية السيبرانية" والتى تجمع 6 تحديات مختلفة وهى تحدى اختراق السيارة الذى يهدف إلى تثقيف الباحثين الأمنيين حول وظائف أنظمة المركبات إلى جانب تزويدهم بالخبرة العملية، كما تقدم المنطقة تحدى فك الأقفال وهى تجربة أمنية بدنية حيث يمكن للزوار التعرف على نقاط الضعف فى الأقفال المختلفة.

إلى جانب تحدى الهروب من الغرفة وهو تحدى يعتمد على تعاون الفريق حيث يحل المتسابقين سلسلة من الألغاز ضمن إطار زمنى محدود، ويأتى تحدى المدينة الذكية محاكيًا لقطاعات مختلفة من البنية التحتية حيث يمكن للباحثين الأمنين استغلال الثغرات الأمنية فى منشآت البنية التحتية، وتشمل المنطقة كذلك تحدى اختراق الدرونز وهو تحدى يعتمد على منافسة بين فريقين حيث يسعى الفريق الأول لإيصال أكبر عدد من الشحنات بواسطة الدرون فيما يسعى الفريق الآخر لتنفيذ مختلف الهجمات السيبرانية على درون الفريق الأول، وأخيرًا اختراق الرقائق الإلكترونية التى تتيح للزوار فرصة التعرف على كيفية اختراق أجهزة الهاتف المحمول وإنترنت الأشياء والتحكم فى الوصول للبيانات المخزنة، بينما تأتى مسابقة سايبر سييد ضمن منطقة قاعة الأعمال حيث تستعرض الشركات الناشئة المشاركة أفكارهم التجارية أمام خبراء التقنية والمستثمرين للفوز بجوائز تتعدى 90,000 ريال.