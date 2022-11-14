شكرا لقرائتكم خبر عن الجمارك تصدر الجداول التعريفية الخاص باستيراد سيارات المغتربين.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الجمارك المصرية منذ قليل الجداول التعريفية الخاصة باستيراد سيارات المغتربين بخارج جمهورية مصر العربية.

ونص القرار على أنه يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، طبقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج وهذا القرار، وذلك مقابل سداد المبلغ النقدي المستحق المحدد وفقًا للجداول المحددة في هذا الشأن، يحول من الخارج، لصالح وزارة المالية في الحساب المصرفي المنصوص عليه في هذا القرار.