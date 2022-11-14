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مصر فى واجهة العالم.. 10 مكاسب تنموية وإعلامية مهمة من قمة المناخ.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - حققت مصر مكاسب كبيرة من تنظيم قمة المناخ cop27 المنعقد بمدينة بشرم الشيخ، حتى 18 نوفمبر الجارى، أبرزها تسويق رؤية مصر الحقيقية والواقعية لحل أزمات المناخ.

 

يستعرض هذا الإنفوجراف 10 مكاسب تنموية وإعلامية مهمة من قمة المناخ cop27:

 

مكاسب تنموية وإعلامية مهمة من قمة المناخ cop27
مكاسب تنموية وإعلامية مهمة من قمة المناخ cop27

مكاسب تنموية وإعلامية مهمة من قمة المناخ
مكاسب تنموية وإعلامية مهمة من قمة المناخ

 

تسويق رؤية مصر الحقيقية والواقعية لحل أزمات المناخ

 

منظومة إعلامية حديثة استطاعت تقديم وعى حقيقى

 

بداية مهمة لقناة القاهرة الإخبارية فى التغطية المباشرة

 

فعاليات القمة ذكرت الجميع بعظمة مصر والشعب المصرى

 

ترويج اسم مصر وجعلها مادة للبحث والرغبة فى الزيارة

 

تكامل أجهزة الدولة فى تنظيم الحدث وصولا لأبهى صورة

 

ضخ استثمارات جديدة تفيد الاقتصاد الوطنى وبرامج النمو

 

بداية حقيقية لتنفيذ الدول تعهداتها فى ملف تغيرات المناخ

 

إطلاق مبادرتى "حياة كريمة" و"أسواق الكربون" فى أفريقيا

 

بداية حقيقية لاعتبار مصر مصدرا مهما للهيدروجين الأخضر

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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