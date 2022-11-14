شكرا لقرائتكم خبر عن مصر فى واجهة العالم.. 10 مكاسب تنموية وإعلامية مهمة من قمة المناخ.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت مصر مكاسب كبيرة من تنظيم قمة المناخ cop27 المنعقد بمدينة بشرم الشيخ، حتى 18 نوفمبر الجارى، أبرزها تسويق رؤية مصر الحقيقية والواقعية لحل أزمات المناخ. يستعرض هذا الإنفوجراف 10 مكاسب تنموية وإعلامية مهمة من قمة المناخ cop27:

مكاسب تنموية وإعلامية مهمة من قمة المناخ cop27



مكاسب تنموية وإعلامية مهمة من قمة المناخ تسويق رؤية مصر الحقيقية والواقعية لحل أزمات المناخ منظومة إعلامية حديثة استطاعت تقديم وعى حقيقى بداية مهمة لقناة القاهرة الإخبارية فى التغطية المباشرة فعاليات القمة ذكرت الجميع بعظمة مصر والشعب المصرى ترويج اسم مصر وجعلها مادة للبحث والرغبة فى الزيارة تكامل أجهزة الدولة فى تنظيم الحدث وصولا لأبهى صورة ضخ استثمارات جديدة تفيد الاقتصاد الوطنى وبرامج النمو بداية حقيقية لتنفيذ الدول تعهداتها فى ملف تغيرات المناخ إطلاق مبادرتى "حياة كريمة" و"أسواق الكربون" فى أفريقيا بداية حقيقية لاعتبار مصر مصدرا مهما للهيدروجين الأخضر