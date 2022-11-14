شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تعلن عن قبول دفعة جديدة ببرنامج الماجستير في الحوكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سعيًا من هيئة الرقابة الإدارية لبناء وتعزيز الكفاءات في مجال مكافحة الفساد والحوكمة إعلاءً لقيم النزاهة والشفافية عبر مختلف الشرائح والدرجات العلمية وإيمانا منها بأهمية تضافر الجهود الدولية في هذا المجال، تعلن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد عن قبول دفعة جديدة من الوافدين الناطقين باللغة العربية للدراسة ببرنامج الماجستير في الحوكمة ومكافحة الفساد.

برنامج الماجستير في الحوكمة ومكافحة الفساد يتضمن 12 مقررا دراسيا مقسمة على فصلين دراسيين لتناول مختلف الموضوعات الخاصة بالإدارة ، الاقتصاد ،الموارد البشرية ، التسويق ،إدارة المخاطر والأطر التشريعية والمؤسسية لمكافحة الفساد.

يبدأ التقديم بالبرنامج خلال الفترة من 14 نوفمبر 2022 وحتى 22 ديسمبر 2022 .