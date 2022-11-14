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‫ وزير الرى: المنطقة العربية وأفريقيا تواجه تحديات عديدة ناتجة عن تغير المناخ

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القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في جلسة "مشروعات التحلية بمنطقة الشرق الأوسط" ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27 .

أوضح سويلم ما تواجهه المنطقة العربية والقارة الأفريقية من تحديات ناتجة عن تغير المناخ ، الأمر الذى يستلزم تنفيذ مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية وتنفيذ التعهدات الدولية تجاه قضايا التغيرات المناخية ، وزيادة الاهتمام العالمى بقضايا المياه وعلاقتها بالتغيرات المناخية لما ينتج عنها من تحديات تجاه المياه والغذاء والطاقة.

وأكد على ضرورة رفع الكفاءة الكلية لإستخدام المياه ، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، بالشكل الذى يحقق الإنتاج الكثيف للغذاء باستخدام نفس كمية المياه ، وبما يُسهم في تحقيق الأمن الغذائي.

كما أشار الى أهمية العمل على التوسع في مجال تحلية المياه كمورد هام للمياه المتجددة لمواجهة الزيادة السكانية ، بشرط إستخدام وحدة المياه بالشكل الأمثل الذى يحقق الجدوى الاقتصادية ، وإستخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة في التحلية مما سيسهم في تقليل التكلفة ، حيث تعد الطاقة العنصر الأهم في مجال معالجة وتحلية المياه ، وذلك في إطار التكامل المنشود بين العناصر الثلاث "الشمس والرمال والمياه المالحة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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