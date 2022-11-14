شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: 1500 منشأة لحماية المواطنين من أخطار السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة "الإمداد بالمياه والتكيف مع التغيرات المناخية" المنعقدة بقمة المناخ cop27.

وأشار سويلم إلى زيادة شدة وتواتر الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية والأمطار الغزيرة التى تتساقط بمختلف محافظات الجمهورية كأحد النتائج السلبية للتغيرات المناخية.

ولمواجهة هذه الظواهر المتطرفة، أوضح سويلم أنه تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول فى مصر، حيث تم إنشاء 1500 منشأة لحماية المواطنين والمنشآت بما يعكس اهتمام الدولة المصرية بهذا الملف الهام فى ظل ما تواجهه مصر والعالم من تغيرات مناخية تؤثر سلباً على قطاع المياه.

وأضاف أن هذه الأعمال تهدف لحماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت الاستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها فى البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية بما يضمن استدامة مصدر المياه.