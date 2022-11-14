شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 30 طن مخلفات فى حملة مكبرة بالهرم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حي الهرم، حملة مكبرة، لإزالة ورفع التعديات والمخلفات من الشوارع ومراجعة مواقع صرف مياه الأمطار، وذلك في إطار تعليمات وتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باستكمال المجهودات والأعمال اليومية وتكثيف حملات الإشغالات وأعمال المرافق والنظافة.

وأسفرت الحملة عن كنس وتجريد ورفع المخلفات بشارع المنشية من ميدان الساعة حتى الدائري، ورفع 30 طن مخلفات بمدينة الرحمن، بالإضافة إلى تطهير بالوعات الأمطار بشارع فيصل من الطالبية، وذلك بمتابعة حسن موافي رئيس حي الهرم.

وشملت أعمال الحملة، إصلاح ماسورة مياه بشارع المريوطية هرم أمام كافيه زيزينيا، وصيانة الصرف الصحي بشارع اللبيني فيصل، الإضافة إلى سحب حفار بشارع المنشية الرئيسي أمام شارع عمرو بن العاص.

واستجابة لشكاوي المواطنين بشأن تعديات إحدى مقاهي شارع محمد زغلول بالقطاع الجنوبي، تم رفع إشغالات وتعديات المقهى وإيداع المضبوطات بمخزن الحي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



جانب من رفع المخلفات



رفع المخلفات من الطريق