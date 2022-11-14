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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الشهر العقارى يتلقى الخدمات من سيارات التوثيق بالفترة المسائية دون حجز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وجه المستشار عمر مروان وزير العدل، بالتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على خدمات التوثيق من خلال سيارات التوثيق المتنقلة التابعة لمصلحة الشهر العقارى والتى تعمل فى الفترة المسائية من الساعة 5 مساء وحتى الساعة التاسعة مساء السماح بإجراء المعاملات دون التقييد بالحجز المسبق مع إعطاء أولوية للحاجز من خلال تطبيق أرغب فى عمل توكيل أو بوابة مصر الرقمية.
الجدير بالذكر أن المستشار عمر مروان وزير العدل أمر بافتتاح وتشغيل فروع توثيق تعمل فترة مسائية من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة التاسعة مساء وذلك فى اطار حرص وزارة العدل على تطوير أداء خدمات التوثيق وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديمها فى سهولة ويسر للمواطنين وهى كالتالى :
1-سيارة توثيق متنقل 2 أمام ديوان مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بشارع رمسيس.
2-سيارة توثيق متنقل 3 أمام ديوان مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بشارع رمسيس.
3-سيارة توثيق متنقل 4 أمام محكمة بنها الابتدائية.
4-سيارة توثيق متنقل 9 أمام محكمة الأسرة بالمنصورة
5-سيارة توثيق متنقل 5 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية.
6-فرع توثيق اتصالات مصر بالنزهة شارع عبدالحميد بدوي.
7-فرع توثيق اورانج الدقي شارع محي الدين ابو العز.
8-فرع توثيق اورانج البساتين شارع اللاسلكي .
وتضمن التوجيهات أن يتم الحجز بتلك الفروع من خلال تطبيق أرغب في عمل توكيل أو بوابة مصر الرقمية.