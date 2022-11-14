صور.. الشهر العقارى يتلقى الخدمات من سيارات التوثيق بالفترة المسائية دون حجز

القاهرة - سامية سيد - وجه المستشار عمر مروان وزير العدل، بالتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على خدمات التوثيق من خلال سيارات التوثيق المتنقلة التابعة لمصلحة الشهر العقارى والتى تعمل فى الفترة المسائية من الساعة 5 مساء وحتى الساعة التاسعة مساء السماح بإجراء المعاملات دون التقييد بالحجز المسبق مع إعطاء أولوية للحاجز من خلال تطبيق أرغب فى عمل توكيل أو بوابة مصر الرقمية.

الجدير بالذكر أن المستشار عمر مروان وزير العدل أمر بافتتاح وتشغيل فروع توثيق تعمل فترة مسائية من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة التاسعة مساء وذلك فى اطار حرص وزارة العدل على تطوير أداء خدمات التوثيق وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديمها فى سهولة ويسر للمواطنين وهى كالتالى :