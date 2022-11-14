شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تحذر من خطورة حقن البرد.. وتؤكد: ينصح بالحصول على لقاح الأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك فترات مثل بين الشتاء والخريف يزيد فيها الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، مضيفا: "أن رغبة البعض في تقليل التهوية يساعد على نشاط الفيروسات، والجو يكون جافا في الشتاء والخريف، وهذا يؤدي إلى نشاط الفيروسات.

وأضاف حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفيروسات التي تصيب المواطنين في هذه الأوقات مثل الإنفلونزا والفيروس الغدي، وهناك فيروس يصيب الغشاء المخاطي للأنف، الفيروس المخلوي التنفسي وهو الأكثر انتشارًا خلال الفترة الحالية.

ولفت الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى فيروس الأنفلونزا معدي ينتقل عن طريق الرزاز وتلامس الأسطح التي تطاير لها الرزاز، مضيفا أن من كل 100 شخص يعاني من أعراض البلد، مثل آلام المعدة والسعال والرشح يصاب 73 منهم من الفيروس التنفسي المخلوي ، والأعراض تكون خفيفة ويتعافى منه المواطن خلال بضع أيام.

وأكد أن 2 % فقط تتضاعف الحالة الصحية لهم ويصابون بالتهاب في الشعب أو القصبة الهواية، صعوبة في التنفس واستمرار ارتفاع درجة الحرارة دون التأثر بالمواد المخفضة.

وأشار إلى أن الأكثر عرضة للإصابة هم من يعانون بضعف في الجهاز المناعي أو الأطفال الذين يعانون من أمراض القلب، أو كبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة، ناصحا بضرورة غسيل الأيدي باستمرار وعدم التواجد في أماكن ضيقة قليلة التهوية، أو عدم ملامسة الأسطح.

وحول الحصول على حقن البرد، قال إنها تحتوي على الفيتامين والمضادات الحيوية والكورتيزون وهذا أمر خطير وينصح الحصول على لقاح الأنفلونزا الموجود في المصل واللقاح أو العديد من الصيدليات لكل من تجاوز الـ 6 أشهر واسمه اللقاح الرباعي ومفعوله يستمر لنحو عام كامل، ويفضل أن يحصل عليه المعافى.