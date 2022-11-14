المتحدث الإقليمى للخارجية الأمريكية: قمة شرم الشيخ أهم مؤتمر في التاريخ

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث الإقليمى باسم وزارة الخارجية الأمريكية صامويل وربيرج حضرت مؤتمر شرم الشيخ ورأيت بعينى كل الحضور ومن الممكن أن يكون هذا المؤتمر أهم مؤتمر فى تاريخ الإنسان.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج حضرة المواطن مع الإعلامى سيد على : فى كل المؤتمرات كنا نرى الالتزامات والتعهدات والوعود ولكن فى هذه القمة وصلنا إلى مرحلة التحول مرحلة التمكين ورأينا منذ سنوات الإنجازات المصرية والحلول لقضايا المناخ وشرم الشيخ كان المكان الأنسب والوقت الأنسب.

وتابع: كان هناك أيضا لقاء مهم بين الرئيس السيسى والرئيس بايدن، مشيرا إلى أن نهاية الحرب الروسية بيد الرئيس الروسى وهو الذى بيده إنهاء الحرب بسحب قواته من الأراضى الأوكرانية ونحن من الجانب الأمريكى نتمنى أن ينهى الرئيس بوتن هذه الحرب الوحشية ونرى تأثيرات الحرب على الدول النامية والدول التى تعتمد على القمح والمنتجات الغذائية من أوكرانيا وروسيا ولذا ندعو الرئيس الروسى بسحب قواته من أوكرانيا.

وأكد أنه لا يوجد لديه أى تفاصيل حول وجود أى تواصل دبلوماسى بين أمريكا وروسيا، وفى النهاية الرئيس الروسى هو الذى يرفض أى جهود دبلوماسية.