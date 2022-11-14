الخليج 365: أسواق ومشروعات تجارية صديقة للبيئة فى أنحاء مصر

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القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها:.. قدم الرئيس السيسى رؤيته الحقيقية والواقعية لحل الأزمات المختلفة.. منظومة إعلامية حديثة استطاعت تقديم وعى حقيقى.. أسواق ومشروعات تجارية صديقة للبيئة فى أنحاء مصر.. إنشاء أسواق جملة من الجيل الثالث لتقليل حلقات تداول السلع الغذائية والحد من هدر المنتجات الغذائية

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