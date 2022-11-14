الرئيس السيسى يطلع على خطط تحفيز مناخ الاستثمار السياحى (إنفوجراف)

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعزيز جهود تنشيط قطاع السياحة استثماراً لما تذخر به مصر من مقومات سياحية عالمية معززة بإرث ثقافى وحضارى فريد، وذلك بتحقيق معدلات تنفيذ ملموسة وواقعية فى المشروعات الخاصة بالمجال السياحى على مستوى الدولة، فضلاً عن تحقيق الاستفادة والتكامل مع عملية التنمية وما تم من تطوير شامل ورفع كفاءة للبنية التحتية والأساسية فى مختلف القطاعات على مستوى الدولة وهو الأمر الذى يحقق قيمة مضافة كبيرة تعزز من دعم السياحة.

الرئيس السيسى يطلع على خطط تحفيز مناخ الاستثمار السياحى

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة "الاستراتيجية المستقبلية لقطاع السياحة".

وعرض وزير السياحة والآثار فى هذا الصدد خطط الوزارة المستقبلية بهدف تحفيز مناخ الاستثمار السياحى فى جميع المقاصد السياحية على مستوى الجمهورية، إلى جانب زيادة طاقة خطوط الطيران المتاحة إلى مصر خاصةً منخفضة التكاليف، وكذا تحقيق التكامل مع جهود الدولة التنموية، فضلاً عن التطوير المؤسسى والتشريعى لقطاع السياحة، بما يساعد على رفع جودة الخدمات السياحية المقدمة وتعزيز معدلات تدفق السياحة الداخلية والخارجية على مستوى الجمهورية.