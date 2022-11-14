شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أمريكية جديدة على روسيا تستهدف 14 شخصا و28 كيانا و8 طائرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الاثنين، عقوبات جديدة على روسيا تستهدف 14 شخصا و28 كيانا و8 طائرات.

وكان قد قال نائب وزير الخارجية الروسى ألكسندر جروشكو، اليوم الاثنين، إن روسيا لن تقبل شروطا مسبقة بشأن المفاوضات مع أوكرانيا بما فى ذلك المطالبة بسحب القوات.