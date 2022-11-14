حبس رئيس وحدة محلية فى المنوفية بتهمة التربح والإضرار بالمال العام

القاهرة - سامية سيد - قررت نيابة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس رئيس وحدة محلية تابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة التربح والإضرار بالمال العام.

تلقى اللواء حازم سامى، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد أبو العزم، مأمور مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، يفيد من ضبط رئيس وحدة محلية تابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بتهمة التربح والإضرار بالمال العام، تم تحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، قد قام بتحويل مذكرة للنيابة العامة ضد رئيس وحدة محلية تابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بتهمة التربح والأضرار بالمال العام.